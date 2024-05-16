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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН МОЛОЧКО 400 мл - Львов (642373) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
492,82
Экономия: -2,33 грн
490,49 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
720,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
590,58
Экономия: -28,98 грн
561,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
778,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (2)
785,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
778,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
778,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (1)
785,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
744,73 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
Всего: упаковка (1)
778,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
778,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
760,05
Экономия: -10,03 грн
750,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
682,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ратно, ул. Центральная, 11
Всего: упаковка (2)
785,00 грн