Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН МОЛОЧКОЦены в аптеках

АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН МОЛОЧКО 400 мл - Харьков (642373) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
595,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
613,16 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
685,00
Экономия: -89,00 грн
596,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
778,18 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
687,83 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 119
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (2)
730,07 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
730,10
Экономия: -21,90 грн
708,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-В
Всего: упаковка (1)
573,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (2)
730,07 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (2)
776,52 грн