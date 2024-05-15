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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН МОЛОЧКО 400 мл - Днепр (Днепропетровск) (642373) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
720,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
613,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
В других городах:
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
685,00
Экономия: -89,00 грн
596,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
684,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
778,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
473,18 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 119
Всего: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
773,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
591,31
Экономия: -29,71 грн
561,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
773,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
803,40
Экономия: -24,10 грн
779,30 грн