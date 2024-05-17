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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН МОЛОЧКО 200 мл - Одесса (642372) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
623,54 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
619,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (1)
605,88 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
624,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
524,06 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 24 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
643,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
642,75
Экономия: -19,28 грн
623,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
524,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
499,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
475,73 грн