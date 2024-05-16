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АВЕН ТРИКСЕРА НУТРИШН МОЛОЧКО 200 мл - Львов (642372) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
519,91
Экономия: -25,51 грн
494,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
643,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
489,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
625,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
643,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
559,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
625,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
643,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
583,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (1)
625,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
625,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (2)
475,73 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
613,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
583,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (2)
625,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
559,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -17,50 грн
565,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (1)
625,00 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
601,78
Экономия: -2,27 грн
599,51 грн