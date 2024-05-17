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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 200 мл - Одесса (642346) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
616,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (1)
470,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, пер. Компасный, 6-В
Всего: упаковка (1)
800,28 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
583,43
Экономия: -27,68 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 24 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 24 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
678,60
Экономия: -135,70 грн
542,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
578,87
Экономия: -23,12 грн
555,75 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 24 мин
Белая Церковь, ул. Курсовая, 3-А
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 24 мин
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 58-Г
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 24 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
771,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 24 мин
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (2)
638,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
616,50 грн