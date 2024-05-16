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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 200 мл - Львов (642346) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
727,96
Экономия: -8,07 грн
719,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
631,04
Экономия: -30,96 грн
600,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (6)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
769,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (6)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -154,10 грн
616,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (9)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
720,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
696,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
732,70 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
727,05
Экономия: -7,65 грн
719,40 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
642,14
Экономия: -3,97 грн
638,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
640,63
Экономия: -4,57 грн
636,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (4)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
642,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
730,69
Экономия: -1,36 грн
729,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, пл. Шевченко, 2
Всего: упаковка (1)
769,00 грн