К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 44 Всего: упаковка (2) 769,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (2) 769,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (2) 771,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (1) 592,26 Экономия: -36,51 грн 555,75 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (1) 578,20 Экономия: -22,45 грн 555,75 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Канев, ул. Энергетиков, 12-А Всего: упаковка (1) 678,60 Экономия: -20,36 грн 658,24 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Барышевка, ул. Центральная, 26 Всего: упаковка (1) 771,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г Всего: упаковка (1) 770,63 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 156 Всего: упаковка (2) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (1) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (16) 769,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 2 Всего: упаковка (2) 771,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В Всего: упаковка (1) 771,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Милютенко, 12-А Всего: упаковка (1) 770,64 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 9 Всего: упаковка (2) 770,63 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Гетмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2 Всего: упаковка (1) 771,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ахматовой Анны, 50 Всего: упаковка (1) 546,94 Экономия: -19,01 грн 527,93 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется через 24 мин График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 12 Всего: упаковка (3) 770,65 Экономия: -23,12 грн 747,53 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (6) 771,00 грн Забронировать