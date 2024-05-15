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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ МОЛОЧКО 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (642346) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
771,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
592,26
Экономия: -36,51 грн
555,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
769,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
578,20
Экономия: -22,45 грн
555,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
678,60
Экономия: -20,36 грн
658,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Барышевка, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
770,63 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (2)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (16)
769,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (2)
770,63 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (6)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (2)
771,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
546,94
Экономия: -19,01 грн
527,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
678,60
Экономия: -20,36 грн
658,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (3)
770,65
Экономия: -23,12 грн
747,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Курсовая, 3-А
Всего: упаковка (1)
771,00 грн