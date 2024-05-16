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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ "СИЛА ЛОШАДИ" С ЭФФЕКТОМ ЛАМИНИРОВАНИЯ 250 мл - Киев (284351) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
61,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
61,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
61,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
61,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
61,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
49,93
Экономия: -8,60 грн
41,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
60,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
60,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
61,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (2)
53,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
61,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 36
Всего: упаковка (2)
61,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
61,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 16-Б
Всего: упаковка (1)
61,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (2)
61,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (2)
61,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
61,40
Экономия: -14,91 грн
46,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
61,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
44,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
43,00 грн