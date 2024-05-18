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БАИНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТА Др. ТАЙСС 100 мл - Запорожье (234766) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
162,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
190,21
Экономия: -29,85 грн
160,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
177,60
Экономия: -16,77 грн
160,83 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
162,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
162,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
178,99
Экономия: -25,37 грн
153,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
180,84
Экономия: -19,44 грн
161,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
162,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
179,64
Экономия: -19,51 грн
160,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
175,57
Экономия: -15,45 грн
160,12 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
162,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
190,45
Экономия: -31,12 грн
159,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
172,70
Экономия: -12,94 грн
159,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
193,27
Экономия: -33,94 грн
159,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
181,72
Экономия: -21,77 грн
159,95 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
162,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
186,81
Экономия: -27,28 грн
159,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
162,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
162,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
179,50
Экономия: -19,55 грн
159,95 грн