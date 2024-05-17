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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАИНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТА Др. ТАЙССЦены в аптеках

БАИНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТА Др. ТАЙСС 100 мл - Львов (234766) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
162,90 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
149,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
182,20
Экономия: -31,59 грн
150,61 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
162,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
155,53
Экономия: -7,63 грн
147,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
184,89
Экономия: -34,55 грн
150,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
172,99
Экономия: -19,37 грн
153,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
175,50
Экономия: -21,88 грн
153,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
162,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
176,39
Экономия: -16,54 грн
159,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
162,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
162,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
180,99
Экономия: -16,10 грн
164,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
159,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
215,99
Экономия: -62,37 грн
153,62 грн