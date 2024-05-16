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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАИНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТА Др. ТАЙССЦены в аптеках

БАИНВЕЛЬ ГЕЛЬ ЖИВОКОСТА Др. ТАЙСС 100 мл - Киев (234766) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 404 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
162,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
172,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
172,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
162,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
220,90
Экономия: -53,67 грн
167,23 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
211,60
Экономия: -51,34 грн
160,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
196,16
Экономия: -36,91 грн
159,25 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (5)
190,00
Экономия: -29,74 грн
160,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
191,26
Экономия: -42,12 грн
149,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
184,50
Экономия: -30,88 грн
153,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
186,06
Экономия: -36,92 грн
149,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
193,75
Экономия: -34,86 грн
158,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
211,10
Экономия: -6,33 грн
204,77 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
312,00
Экономия: -79,08 грн
232,92 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
293,30
Экономия: -74,35 грн
218,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
181,21
Экономия: -19,25 грн
161,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
188,10
Экономия: -25,72 грн
162,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
174,26
Экономия: -23,34 грн
150,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
162,90 грн