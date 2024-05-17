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APIVITA Бальзам для губ с медом 4.4 г - Одесса (839917) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 25 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
257,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
250,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
233,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
249,87 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 25 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
217,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
235,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (4)
242,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 25 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
232,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 25 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
216,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
241,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
249,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
242,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
251,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
253,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
254,53 грн