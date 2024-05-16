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APIVITA Бальзам для губ с медом 4.4 г - Киев (839917) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
232,70 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
228,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
234,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
253,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
249,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
236,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (2)
226,20 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
205,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
237,93 грн
Онлайн №2
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
242,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
226,20 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
215,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
220,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
251,57 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
206,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (2)
231,50 грн