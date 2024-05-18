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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г SOS-recovery - Запорожье (797930) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
44,47
Экономия: -4,04 грн
40,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
44,76
Экономия: -7,11 грн
37,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
44,12
Экономия: -5,97 грн
38,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
43,98
Экономия: -3,72 грн
40,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
43,79
Экономия: -4,29 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (2)
45,09
Экономия: -4,83 грн
40,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
43,94
Экономия: -3,89 грн
40,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
46,47
Экономия: -8,67 грн
37,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
55,57
Экономия: -10,28 грн
45,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
48,21
Экономия: -6,57 грн
41,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
46,45
Экономия: -4,76 грн
41,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (3)
42,06
Экономия: -3,63 грн
38,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (1)
42,93
Экономия: -4,52 грн
38,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (2)
50,72
Экономия: -9,00 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (1)
50,52
Экономия: -8,80 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
44,46
Экономия: -5,80 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
43,67
Экономия: -4,33 грн
39,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
42,11
Экономия: -4,39 грн
37,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (2)
44,51
Экономия: -5,01 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (2)
44,21
Экономия: -5,44 грн
38,77 грн