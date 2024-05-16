К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Европейская, 21 Всего: упаковка (1) 44,60 Экономия: -4,34 грн 40,26 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44 Всего: упаковка (1) 43,86 Экономия: -6,21 грн 37,65 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: упаковка (1) 44,18 Экономия: -6,03 грн 38,15 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Соборности, 64-Е Всего: упаковка (2) 44,23 Экономия: -3,97 грн 40,26 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Соборности, 77 Всего: упаковка (1) 43,98 Экономия: -3,93 грн 40,05 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (1) 44,20 Экономия: -4,70 грн 39,50 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49 Всего: упаковка (1) 44,37 Экономия: -3,94 грн 40,43 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сумы, ул. Ильинская, 49-А Всего: упаковка (1) 43,30 Экономия: -5,58 грн 37,72 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А Всего: упаковка (1) 43,56 Экономия: -4,90 грн 38,66 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Лубны, просп. Владимирский, 35 Всего: упаковка (1) 43,98 Экономия: -4,64 грн 39,34 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Архангельская, 2 Всего: упаковка (1) 45,47 Экономия: -7,67 грн 37,80 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29 Всего: упаковка (2) 48,26 Экономия: -6,62 грн 41,64 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б Всего: упаковка (3) 41,78 Экономия: -3,35 грн 38,43 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П Всего: упаковка (2) 46,93 Экономия: -5,24 грн 41,69 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А Всего: упаковка (1) 54,71 Экономия: -9,42 грн 45,29 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г Всего: упаковка (1) 41,93 Экономия: -3,52 грн 38,41 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31 Всего: упаковка (2) 51,01 Экономия: -9,29 грн 41,72 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 20 Всего: упаковка (1) 50,34 Экономия: -8,62 грн 41,72 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17 Всего: упаковка (2) 43,90 Экономия: -5,13 грн 38,77 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Шевченко, 22 Всего: упаковка (2) 45,06 Экономия: -5,56 грн 39,50 грн Забронировать