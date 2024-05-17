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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Одесса (797929) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
54,22
Экономия: -6,95 грн
47,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
41,08
Экономия: -5,21 грн
35,87 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
46,07
Экономия: -4,50 грн
41,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (2)
50,52
Экономия: -8,80 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (2)
42,93
Экономия: -4,52 грн
38,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
51,19
Экономия: -9,47 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
46,14
Экономия: -4,73 грн
41,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
43,66
Экономия: -5,99 грн
37,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
46,21
Экономия: -3,94 грн
42,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
49,90
Экономия: -8,18 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
43,67
Экономия: -4,33 грн
39,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
44,46
Экономия: -5,80 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
48,18
Экономия: -3,73 грн
44,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
48,43
Экономия: -7,04 грн
41,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,04
Экономия: -6,60 грн
37,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
44,79
Экономия: -5,62 грн
39,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
48,45
Экономия: -6,50 грн
41,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
44,86
Экономия: -7,04 грн
37,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
49,15
Экономия: -7,76 грн
41,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
43,98
Экономия: -3,72 грн
40,26 грн