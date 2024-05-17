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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Львов (797929) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (2)
44,78
Экономия: -3,42 грн
41,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (2)
41,68
Экономия: -4,06 грн
37,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
41,04
Экономия: -3,54 грн
37,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
48,87
Экономия: -7,15 грн
41,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
47,21
Экономия: -5,39 грн
41,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
46,49
Экономия: -4,84 грн
41,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (1)
47,13
Экономия: -5,58 грн
41,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
43,73
Экономия: -5,81 грн
37,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (2)
49,88
Экономия: -8,16 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
45,18
Экономия: -3,61 грн
41,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (2)
43,06
Экономия: -4,65 грн
38,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
46,40
Экономия: -4,13 грн
42,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
46,71
Экономия: -5,30 грн
41,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
43,41
Экономия: -5,74 грн
37,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
50,98
Экономия: -9,26 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
53,75
Экономия: -6,48 грн
47,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
42,17
Экономия: -6,30 грн
35,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
43,53
Экономия: -4,19 грн
39,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
44,46
Экономия: -5,80 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
Всего: упаковка (2)
48,64
Экономия: -4,98 грн
43,66 грн