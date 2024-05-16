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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Харьков (797929) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
44,60
Экономия: -4,34 грн
40,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
48,17
Экономия: -6,78 грн
41,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
48,51
Экономия: -6,56 грн
41,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
44,14
Экономия: -6,32 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
44,23
Экономия: -3,97 грн
40,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
44,28
Экономия: -5,11 грн
39,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,47
Экономия: -7,03 грн
37,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -4,45 грн
44,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
48,55
Экономия: -7,16 грн
41,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (2)
46,12
Экономия: -4,44 грн
41,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ильинская, 8
Всего: упаковка (1)
45,70
Экономия: -4,03 грн
41,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
Всего: упаковка (2)
49,16
Экономия: -5,50 грн
43,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (2)
51,10
Экономия: -9,38 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
43,56
Экономия: -4,90 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
43,98
Экономия: -4,64 грн
39,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
43,71
Экономия: -6,04 грн
37,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
45,92
Экономия: -3,65 грн
42,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
46,61
Экономия: -5,20 грн
41,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
50,40
Экономия: -8,68 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (2)
41,93
Экономия: -3,52 грн
38,41 грн