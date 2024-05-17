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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Одесса (797928) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (3)
41,99
Экономия: -4,15 грн
37,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (2)
50,52
Экономия: -8,80 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
50,72
Экономия: -9,00 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
48,72
Экономия: -7,04 грн
41,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (1)
42,93
Экономия: -4,52 грн
38,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (2)
51,19
Экономия: -9,47 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
41,96
Экономия: -4,34 грн
37,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (1)
45,35
Экономия: -3,81 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
43,66
Экономия: -5,99 грн
37,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
42,06
Экономия: -3,63 грн
38,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
51,23
Экономия: -9,51 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (3)
49,90
Экономия: -8,18 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (2)
43,67
Экономия: -4,33 грн
39,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
44,46
Экономия: -5,80 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
44,47
Экономия: -4,04 грн
40,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (2)
43,87
Экономия: -3,44 грн
40,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (2)
43,82
Экономия: -5,16 грн
38,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
43,79
Экономия: -4,29 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
44,10
Экономия: -6,45 грн
37,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,04
Экономия: -6,60 грн
37,44 грн