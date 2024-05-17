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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Львов (797928) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (1)
41,68
Экономия: -4,06 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
41,04
Экономия: -3,53 грн
37,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-Б
Всего: упаковка (2)
40,23
Экономия: -2,72 грн
37,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (1)
41,49
Экономия: -3,51 грн
37,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
48,87
Экономия: -7,15 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
42,52
Экономия: -4,76 грн
37,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (1)
43,50
Экономия: -5,48 грн
38,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (2)
42,82
Экономия: -5,11 грн
37,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (2)
43,73
Экономия: -5,81 грн
37,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (3)
40,07
Экономия: -2,37 грн
37,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (1)
43,29
Экономия: -4,52 грн
38,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
Всего: упаковка (2)
49,88
Экономия: -8,16 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (3)
41,17
Экономия: -3,33 грн
37,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
50,20
Экономия: -8,48 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
48,37
Экономия: -6,69 грн
41,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (1)
43,06
Экономия: -4,65 грн
38,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
42,22
Экономия: -3,79 грн
38,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (1)
45,99
Экономия: -4,45 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
42,47
Экономия: -4,85 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
43,41
Экономия: -5,74 грн
37,67 грн