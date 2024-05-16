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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Харьков (797928) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
43,86
Экономия: -6,21 грн
37,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
43,86
Экономия: -6,21 грн
37,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (2)
44,18
Экономия: -6,03 грн
38,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
44,14
Экономия: -6,32 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
44,28
Экономия: -5,11 грн
39,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (2)
43,53
Экономия: -4,87 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,47
Экономия: -7,03 грн
37,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (2)
44,53
Экономия: -4,10 грн
40,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
44,21
Экономия: -6,56 грн
37,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
44,20
Экономия: -4,70 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
44,37
Экономия: -3,94 грн
40,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (2)
44,15
Экономия: -6,20 грн
37,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (2)
43,30
Экономия: -5,58 грн
37,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (3)
51,10
Экономия: -9,38 грн
41,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
43,56
Экономия: -4,90 грн
38,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (2)
43,98
Экономия: -4,64 грн
39,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
50,13
Экономия: -8,41 грн
41,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (2)
43,71
Экономия: -6,04 грн
37,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (1)
45,18
Экономия: -3,64 грн
41,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (2)
41,78
Экономия: -3,35 грн
38,43 грн