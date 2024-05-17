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АПИВИТА КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ РУК С ЗВЕРОБОЕМ И ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ 50 мл - Одесса (283853) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
339,65 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
349,70 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
349,70 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
338,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
319,07 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
356,40
Экономия: -71,25 грн
285,15 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
319,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
316,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 27 мин
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
329,84 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (8)
338,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
325,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
319,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
354,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн