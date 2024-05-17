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АПИВИТА КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ РУК С ЗВЕРОБОЕМ И ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ 50 мл - Львов (283853) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
308,25
Экономия: -3,37 грн
304,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (8)
338,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
325,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
330,03 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
356,40
Экономия: -10,69 грн
345,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
332,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
337,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
317,25 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
353,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
355,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
354,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
339,18 грн