Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАПИВИТА КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ РУК С ЗВЕРОБОЕМ И ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМЦены в аптеках

АПИВИТА КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ РУК С ЗВЕРОБОЕМ И ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ 50 мл - Киев (283853) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
355,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
353,30 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
354,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
337,44 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
339,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
318,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
354,66 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
380,70
Экономия: -11,42 грн
369,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
319,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
320,05 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
317,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
332,17 грн