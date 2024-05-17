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5% УРЕЯ ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для сухой кожи - Одесса (169578) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
437,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
579,66
Экономия: -49,92 грн
529,74 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
573,07
Экономия: -53,14 грн
519,93 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
430,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
574,65
Экономия: -40,00 грн
534,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
462,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
501,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
573,94
Экономия: -66,00 грн
507,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
580,04
Экономия: -55,20 грн
524,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
570,40
Экономия: -50,47 грн
519,93 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
568,76
Экономия: -94,61 грн
474,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
580,04
Экономия: -65,01 грн
515,03 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
430,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
523,05 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
430,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
430,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
389,22 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
437,00 грн