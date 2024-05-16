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5% УРЕЯ ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для сухой кожи - Киев (169578) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
523,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
532,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (7)
559,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
436,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
529,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
525,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
572,96
Экономия: -97,17 грн
475,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
493,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
523,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
575,68
Экономия: -99,89 грн
475,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
503,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
534,52
Экономия: -74,95 грн
459,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
571,49
Экономия: -74,45 грн
497,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
436,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
567,56
Экономия: -91,77 грн
475,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
436,19 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
462,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
580,10
Экономия: -74,34 грн
505,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
578,08
Экономия: -67,41 грн
510,67 грн