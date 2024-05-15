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5% УРЕЯ ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для сухой кожи - Харьков (169578) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
532,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
565,97
Экономия: -58,84 грн
507,13 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
534,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
535,44 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
524,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
570,72
Экономия: -82,40 грн
488,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (5)
525,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
524,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
535,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
528,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
532,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
540,56
Экономия: -80,38 грн
460,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
524,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
514,09
Экономия: -54,36 грн
459,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
436,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
471,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
574,21
Экономия: -98,42 грн
475,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
472,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
505,44
Экономия: -56,02 грн
449,42 грн