Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для тела5% УРЕЯ ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN"Цены в аптеках

5% УРЕЯ ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для сухой кожи - Днепр (Днепропетровск) (169578) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
571,87
Экономия: -83,55 грн
488,32 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
573,34
Экономия: -67,58 грн
505,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
580,70
Экономия: -72,76 грн
507,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
563,86
Экономия: -48,83 грн
515,03 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
579,55
Экономия: -86,87 грн
492,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
453,68 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
571,32
Экономия: -60,65 грн
510,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
567,78
Экономия: -83,82 грн
483,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (4)
462,36 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
462,36 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
583,04
Экономия: -58,20 грн
524,84 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
577,75
Экономия: -69,81 грн
507,94 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
563,97
Экономия: -36,95 грн
527,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
570,83
Экономия: -45,99 грн
524,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
523,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
508,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
523,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
574,48
Экономия: -98,69 грн
475,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
525,83
Экономия: -63,16 грн
462,67 грн