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5% УРЕЯ КРЕМ ДЛЯ РУК ТМ "EUCERIN" 75 мл для сухой кожи - Запорожье (169546) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
306,76
Экономия: -44,57 грн
262,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
299,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
329,35
Экономия: -50,05 грн
279,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
251,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
304,86
Экономия: -52,12 грн
252,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
307,14
Экономия: -44,94 грн
262,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
307,58
Экономия: -55,54 грн
252,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
303,31
Экономия: -41,11 грн
262,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
308,25
Экономия: -45,81 грн
262,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
294,85
Экономия: -32,29 грн
262,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
310,46
Экономия: -47,90 грн
262,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
304,69
Экономия: -51,97 грн
252,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -64,88 грн
262,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
280,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
306,23
Экономия: -38,98 грн
267,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
268,59
Экономия: -13,69 грн
254,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
302,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
304,69
Экономия: -39,64 грн
265,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
301,30
Экономия: -36,25 грн
265,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
312,10
Экономия: -36,25 грн
275,85 грн