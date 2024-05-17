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5% УРЕЯ КРЕМ ДЛЯ РУК ТМ "EUCERIN" 75 мл для сухой кожи - Одесса (169546) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (3)
301,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
300,66
Экономия: -14,31 грн
286,35 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
252,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
310,46
Экономия: -26,73 грн
283,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
301,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
247,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
306,93
Экономия: -56,18 грн
250,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
300,72
Экономия: -38,51 грн
262,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
233,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
310,46
Экономия: -38,41 грн
272,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
307,78
Экономия: -44,99 грн
262,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
266,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
266,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (7)
272,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
307,40
Экономия: -44,69 грн
262,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
310,67
Экономия: -44,99 грн
265,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
305,50
Экономия: -55,35 грн
250,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
266,70 грн