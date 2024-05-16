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5% УРЕЯ КРЕМ ДЛЯ РУК ТМ "EUCERIN" 75 мл для сухой кожи - Киев (169546) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 375 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
299,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
302,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
251,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
282,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
299,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (5)
273,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
302,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
331,05
Экономия: -72,93 грн
258,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8)
284,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (8)
283,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
308,33
Экономия: -54,39 грн
253,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
255,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
266,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
294,83
Экономия: -32,25 грн
262,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
302,29
Экономия: -36,65 грн
265,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
315,35
Экономия: -9,46 грн
305,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
306,09
Экономия: -43,51 грн
262,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
233,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 01 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
303,98
Экономия: -38,31 грн
265,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
333,20
Экономия: -70,31 грн
262,89 грн