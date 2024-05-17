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10% УРЕЯ НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для очень сухой кожи - Запорожье (169579) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
585,25
Экономия: -51,21 грн
534,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
570,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
587,00
Экономия: -76,00 грн
511,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
445,44 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
581,63
Экономия: -72,41 грн
509,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
585,97
Экономия: -62,16 грн
523,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
532,12
Экономия: -27,12 грн
505,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
573,58
Экономия: -49,77 грн
523,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
588,09
Экономия: -53,64 грн
534,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
606,20
Экономия: -71,42 грн
534,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
581,29
Экономия: -46,93 грн
534,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
539,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
503,46
Экономия: -23,56 грн
479,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
445,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
442,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
581,29
Экономия: -75,62 грн
505,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
574,83
Экономия: -69,16 грн
505,67 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
602,00
Экономия: -91,00 грн
511,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
595,44
Экономия: -69,17 грн
526,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
591,09
Экономия: -84,10 грн
506,99 грн