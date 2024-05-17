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10% УРЕЯ НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для очень сухой кожи - Одесса (169579) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
573,61
Экономия: -27,29 грн
546,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
506,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
592,32
Экономия: -35,42 грн
556,90 грн
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Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
567,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
535,90 грн
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
585,58
Экономия: -55,94 грн
529,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
650,98
Экономия: -121,42 грн
529,56 грн
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
666,28
Экономия: -138,04 грн
528,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
472,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
472,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (4)
514,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
586,47
Экономия: -115,38 грн
471,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
592,71
Экономия: -58,48 грн
534,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
582,85
Экономия: -111,76 грн
471,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
535,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
506,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
538,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
659,45
Экономия: -131,21 грн
528,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
575,44
Экономия: -104,86 грн
470,58 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
507,20 грн