Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для тела10% УРЕЯ НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN"Цены в аптеках

10% УРЕЯ НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для очень сухой кожи - Киев (169579) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 345 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
570,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
536,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
567,01 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
570,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
505,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
612,55 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
539,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
585,47
Экономия: -28,57 грн
556,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
562,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
593,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
667,48
Экономия: -119,01 грн
548,47 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
513,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
545,75
Экономия: -21,14 грн
524,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
576,73
Экономия: -19,83 грн
556,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
601,30
Экономия: -18,04 грн
583,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
583,97
Экономия: -54,89 грн
529,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
445,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
579,96
Экономия: -58,37 грн
521,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
589,26
Экономия: -85,61 грн
503,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
570,00 грн