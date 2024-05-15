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10% УРЕЯ НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА ТМ "EUCERIN" 250 мл для очень сухой кожи - Днепр (Днепропетровск) (169579) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
584,36
Экономия: -104,73 грн
479,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
576,11
Экономия: -63,92 грн
512,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
576,17
Экономия: -110,75 грн
465,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
592,21
Экономия: -126,79 грн
465,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
590,76
Экономия: -56,70 грн
534,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
576,22
Экономия: -42,16 грн
534,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
525,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
525,76 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
489,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (2)
593,99
Экономия: -57,70 грн
536,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
593,88
Экономия: -105,66 грн
488,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
534,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
580,18
Экономия: -114,76 грн
465,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
583,74
Экономия: -95,52 грн
488,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
472,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
588,31
Экономия: -113,52 грн
474,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
570,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
505,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
472,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
604,59 грн