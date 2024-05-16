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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 500 мл с ромашкой - Киев (291715) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
202,14
Экономия: -1,76 грн
200,38 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
154,03
Экономия: -6,80 грн
147,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
163,84
Экономия: -8,07 грн
155,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
166,78
Экономия: -8,26 грн
158,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Березно, ул. Буховича, 10
Всего: упаковка (1)
214,15
Экономия: -1,08 грн
213,07 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 32 мин
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 1-В
Всего: упаковка (2)
217,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Ровно, ул. Соборная, 197
Всего: упаковка (1)
149,93
Экономия: -0,06 грн
149,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Волочиск, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
214,55 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 32 мин
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
152,43
Экономия: -1,41 грн
151,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 48
Всего: упаковка (1)
217,14
Экономия: -0,71 грн
216,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-Б/2
Всего: упаковка (1)
216,16 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 32 мин
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
136,65
Экономия: -0,68 грн
135,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 7
Всего: упаковка (1)
214,78
Экономия: -0,99 грн
213,79 грн
Перша аптека
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Закрыто Открывается через 32 мин
Луцк, ул. Львовская, 61
Всего: упаковка (1)
171,04 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается через 32 мин
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
217,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Ковель, бульв. Леси Украинки, 20/1
Всего: упаковка (1)
215,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 65
Всего: упаковка (1)
215,54
Экономия: -1,90 грн
213,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 32 мин
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
Всего: упаковка (1)
216,08
Экономия: -1,14 грн
214,94 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
225,00 грн