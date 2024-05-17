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JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 300 мл - Одесса (181022) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
135,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
137,92
Экономия: -6,70 грн
131,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
161,66
Экономия: -27,31 грн
134,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
146,67
Экономия: -12,77 грн
133,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
135,03 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
137,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
147,21
Экономия: -13,79 грн
133,42 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
146,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
137,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
137,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
145,16
Экономия: -11,45 грн
133,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
152,09
Экономия: -18,81 грн
133,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
143,40
Экономия: -10,12 грн
133,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
155,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
135,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
137,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
145,70
Экономия: -14,00 грн
131,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
144,33
Экономия: -12,91 грн
131,42 грн