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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "СУСТАГИН"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "СУСТАГИН" 75 г - Одесса (69441) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
47,55
Экономия: -6,10 грн
41,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
55,17
Экономия: -8,27 грн
46,90 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (2)
40,15 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
Всего: упаковка (1)
41,22
Экономия: -3,97 грн
37,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
Всего: упаковка (1)
49,30
Экономия: -7,84 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
41,67
Экономия: -4,12 грн
37,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
40,39
Экономия: -2,73 грн
37,66 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
42,02
Экономия: -4,33 грн
37,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
52,26
Экономия: -5,36 грн
46,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
46,31
Экономия: -8,64 грн
37,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
52,56
Экономия: -5,58 грн
46,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
55,61
Экономия: -8,32 грн
47,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
41,12
Экономия: -3,44 грн
37,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (3)
42,58
Экономия: -4,96 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
43,08
Экономия: -1,73 грн
41,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
34,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
47,10
Экономия: -5,64 грн
41,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (5)
40,83
Экономия: -3,14 грн
37,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (6)
41,31
Экономия: -3,65 грн
37,66 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
38,00 грн