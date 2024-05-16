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БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "СУСТАГИН" 75 г - Киев (69441) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
43,15
Экономия: -1,92 грн
41,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
40,43
Экономия: -2,52 грн
37,91 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
43,13
Экономия: -1,90 грн
41,23 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
43,13
Экономия: -5,62 грн
37,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
51,81
Экономия: -4,83 грн
46,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
40,63
Экономия: -2,97 грн
37,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
40,86
Экономия: -3,31 грн
37,55 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
41,26
Экономия: -3,57 грн
37,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
45,18
Экономия: -7,51 грн
37,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
52,90
Экономия: -6,00 грн
46,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (3)
42,70
Экономия: -5,08 грн
37,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
43,55
Экономия: -2,20 грн
41,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
41,23
Экономия: -3,70 грн
37,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
56,14
Экономия: -8,85 грн
47,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
34,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
48,20
Экономия: -6,74 грн
41,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (5)
41,64
Экономия: -3,95 грн
37,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (6)
41,36
Экономия: -3,70 грн
37,66 грн