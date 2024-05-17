Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеSTOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙЦены в аптеках

STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 50 мл - Одесса (117210) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
163,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
213,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
221,45
Экономия: -57,23 грн
164,22 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
221,70 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
206,75 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
203,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
205,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
225,84
Экономия: -63,62 грн
162,22 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
172,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
164,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
168,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
201,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
162,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
211,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
168,50 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
226,07
Экономия: -59,05 грн
167,02 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
187,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
229,19
Экономия: -67,92 грн
161,27 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
168,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
182,37
Экономия: -14,97 грн
167,40 грн