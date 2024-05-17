Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "САБЕЛЬНИК"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Львов (127096) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
53,87
Экономия: -7,25 грн
46,62 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -1,74 грн
56,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
50,81
Экономия: -7,03 грн
43,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -1,91 грн
61,79 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -1,74 грн
56,16 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 36
Всего: упаковка (1)
77,30
Экономия: -27,63 грн
49,67 грн
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -1,74 грн
56,16 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -1,74 грн
56,16 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Всего: упаковка (2)
60,40
Экономия: -10,73 грн
49,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (2)
50,29
Экономия: -6,11 грн
44,18 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -1,74 грн
56,16 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
Всего: упаковка (9)
56,60
Экономия: -6,93 грн
49,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
55,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (5)
56,71 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
56,39 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -15,23 грн
49,67 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
56,41
Экономия: -6,74 грн
49,67 грн
Біла ромашка
Подробнее
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -1,91 грн
61,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
48,62
Экономия: -5,01 грн
43,61 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (2)
57,90
Экономия: -8,23 грн
49,67 грн