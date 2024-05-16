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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "САБЕЛЬНИК"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Харьков (127096) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
55,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
55,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
55,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
55,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (12)
61,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
49,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
55,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (9)
55,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
53,18
Экономия: -6,32 грн
46,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Алешина Архитектора / Косарева, 13/11
Всего: упаковка (1)
56,53 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
45,45
Экономия: -2,00 грн
43,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
56,49
Экономия: -8,68 грн
47,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
55,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
55,74 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
62,40
Экономия: -12,57 грн
49,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (2)
48,31
Экономия: -4,15 грн
44,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
47,69
Экономия: -4,13 грн
43,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 3
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
55,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (3)
45,43
Экономия: -5,26 грн
40,17 грн