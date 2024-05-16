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AQUA IDEAL КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ ИЗ СЕРИИ HIRUDO DERM EXTRA DRY крем 50 мл - Киев (171543) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
163,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
161,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
162,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
136,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
163,10 грн
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
151,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
169,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
163,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
137,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
165,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
163,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
163,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
163,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (1)
198,20
Экономия: -48,10 грн
150,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
163,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
163,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
163,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
163,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
163,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
169,47 грн