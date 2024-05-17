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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И САБЕЛЬНИК"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И САБЕЛЬНИК" 75 мл - Львов (127094) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
56,50
Экономия: -2,77 грн
53,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
56,76
Экономия: -8,16 грн
48,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
52,65
Экономия: -4,20 грн
48,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
65,51
Экономия: -8,81 грн
56,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
59,67
Экономия: -5,79 грн
53,88 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -1,95 грн
63,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
62,76
Экономия: -8,68 грн
54,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
57,86
Экономия: -4,10 грн
53,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
58,02
Экономия: -7,26 грн
50,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
57,22
Экономия: -7,70 грн
49,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (3)
52,12
Экономия: -3,76 грн
48,36 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (2)
58,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
64,23 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -1,95 грн
63,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
57,07
Экономия: -3,72 грн
53,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
54,16
Экономия: -4,08 грн
50,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -1,95 грн
63,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (1)
57,89
Экономия: -4,13 грн
53,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
61,73
Экономия: -7,66 грн
54,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
58,38 грн