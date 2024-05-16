Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И САБЕЛЬНИК"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА "ЗОЛОТОЙ УС И САБЕЛЬНИК" 75 мл - Киев (127094) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
63,91 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
63,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
62,22 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
80,80
Экономия: -13,46 грн
67,34 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (4)
80,80
Экономия: -19,58 грн
61,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
54,44
Экономия: -5,87 грн
48,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
56,79
Экономия: -7,87 грн
48,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
58,76
Экономия: -8,70 грн
50,06 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
80,80
Экономия: -19,58 грн
61,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
62,97
Экономия: -9,04 грн
53,93 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
80,80
Экономия: -19,58 грн
61,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
58,93
Экономия: -10,15 грн
48,78 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (3)
80,80
Экономия: -19,58 грн
61,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
62,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (2)
58,68
Экономия: -9,16 грн
49,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
56,22 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
61,48 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
80,90
Экономия: -19,68 грн
61,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (1)
62,58 грн