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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г при простуде - Запорожье (61901) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (17)
38,63
Экономия: -4,81 грн
33,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (11)
36,19
Экономия: -2,37 грн
33,82 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
37,71
Экономия: -1,80 грн
35,91 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
43,83
Экономия: -2,23 грн
41,60 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
39,24
Экономия: -2,34 грн
36,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
38,97
Экономия: -5,15 грн
33,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
36,21
Экономия: -2,39 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
39,26
Экономия: -2,20 грн
37,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (8)
34,76
Экономия: -1,46 грн
33,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
44,62
Экономия: -3,86 грн
40,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (5)
38,40
Экономия: -1,89 грн
36,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
35,80
Экономия: -2,04 грн
33,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
34,45
Экономия: -1,55 грн
32,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (5)
34,20
Экономия: -1,60 грн
32,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
45,62
Экономия: -2,86 грн
42,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (9)
37,67
Экономия: -3,85 грн
33,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (4)
38,09
Экономия: -4,27 грн
33,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (4)
34,75
Экономия: -1,59 грн
33,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (8)
38,62
Экономия: -4,80 грн
33,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (4)
36,78
Экономия: -2,96 грн
33,82 грн