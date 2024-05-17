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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г при простуде - Одесса (61901) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
48,39
Экономия: -5,78 грн
42,61 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
44,11
Экономия: -2,66 грн
41,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (1)
45,25
Экономия: -2,21 грн
43,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
46,96
Экономия: -4,35 грн
42,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
47,85
Экономия: -5,24 грн
42,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
48,76
Экономия: -5,72 грн
43,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
35,57
Экономия: -1,75 грн
33,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
Всего: упаковка (3)
43,12
Экономия: -3,11 грн
40,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (4)
36,74
Экономия: -1,84 грн
34,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
27,08
Экономия: -1,18 грн
25,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (5)
38,80
Экономия: -4,98 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
35,92
Экономия: -2,16 грн
33,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
36,15
Экономия: -2,32 грн
33,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (2)
35,84
Экономия: -1,24 грн
34,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (8)
36,34
Экономия: -2,52 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (1)
43,61
Экономия: -1,71 грн
41,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (9)
39,07
Экономия: -5,25 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (3)
38,28
Экономия: -4,46 грн
33,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (11)
37,55
Экономия: -2,10 грн
35,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (5)
39,44
Экономия: -5,62 грн
33,82 грн