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БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" туба 15 г при простуде - Львов (61901) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
34,87
Экономия: -1,57 грн
33,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
48,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (7)
33,79
Экономия: -1,66 грн
32,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
37,42
Экономия: -3,60 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
38,31
Экономия: -3,73 грн
34,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (11)
34,48
Экономия: -1,73 грн
32,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
39,63
Экономия: -5,48 грн
34,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (13)
35,59
Экономия: -1,77 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (6)
37,48
Экономия: -3,66 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (11)
35,16
Экономия: -1,40 грн
33,76 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
45,56
Экономия: -0,66 грн
44,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
35,40
Экономия: -1,64 грн
33,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (3)
36,03
Экономия: -2,21 грн
33,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (6)
36,52
Экономия: -2,70 грн
33,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
47,42
Экономия: -0,17 грн
47,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (4)
36,28
Экономия: -2,46 грн
33,82 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (3)
38,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
38,23
Экономия: -2,48 грн
35,75 грн